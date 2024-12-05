الفسيخ الدمياطى عشق الأهالى وله مذاق خاص وجودة عالية يتوفر طول العام.. صور

دمياط معتز الشربيني

الفسيخ الدمياطي هو نوع من الأسماك المملحة المشهورة، وخاصة فى محافظة دمياط، ويعود تاريخ الفسيخ إلى المصريين القدماء، وهو جزء من التقاليد الغذائية فى مصر ويعتبر معشوق الدمايطة ويرتبط بحرفة صيد الأسماك.

وترجع سبب شهرة الفسيخ الدمياطى إلى أنه معروف بجودته العالية وطعمه الفريد، وله مذاق خاص حيث يتميز بالملح والتوابل التى تُضاف له أثناء تحضيره، يعتبر من الأطعمة التى يتم تناولها فى كل الأعياد والمناسبات الخاصة ويحرص أبناء دمياط على توافر فى أغلب المناسبات كوكبة رئيسية.

أنواع الأسماك المستخدمة

وتتعدد أنواع الأسماك التى تستخدم فى عمل الفسيخ ولكن النوع الرئيسى من الأسماك المستخدمة فى تحضير الفسيخ هو أسماك البورى، بالجامعات المختلفة، يتم تنظيف السمك وتمليحه بعناية، ثم يُترك ليجف ويتخمر لمدة معينة ليكتسب الطعم والرائحة المميزة.

وتختلف أسعار الفسيخ حسب الحجم والجودة، ولكن تتراوح أسعار الفسيخ بين 100 إلى 200 جنيه للكيلوجرام الواحد، تختلف الأسعار حسب الموسم وجودة السمك وحجمه.

وكان يتميز الفسيخ الدمياطى بان له موسم محدد فى الاعياد وشم النسبم خاصة، إلا أنه اصبح متاح طوال العام فى الأسواق والمحال المتخصصة وخاصة بعض باىعى الأسماك، وفى شم النسيم يرتفع الطلب على الفسيخ بشكل كبير، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجه وتوافره.