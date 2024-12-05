اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 ديسمبر 2024 08:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الذكاء الاصطناعى وبناء الشبكات.. مجالات منح الماجستير والدكتورة بالصين

الخميس، 05 ديسمبر 2024 07:00 ص
الذكاء الاصطناعى وبناء الشبكات.. مجالات منح الماجستير والدكتورة بالصين وزارة التعليم العالى
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الإدارة المركزية للبعثات، إتاحة التقدم فى برنامج المنح للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة مقدمة من جمهورية الصين الشعبية طبقًا للبرنامج التنفيذي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في عدد من المجالات وتشمل:-

1- علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى

2- بناء شبكات الاتصالات والمعلومات

3- الأمن السيبراني

4- علوم الهندسة البحرية

5- الهندسة الميكانيكية

6- الهندسة الكهربية

7- الهندسة الصناعية

8- العلاج الطبيعي

9- اللغة الصينية وآدابها)، وكذلك التخصصات التي تخدم رؤية مصر 2030.

وأفاد الإعلان أنه يمكن للراغبين في التقدم للمنحة

استيفاء استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني:

https://www.campuschina.org

ووضع كود رقم 8181 على الاستمارة.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والمستندات المطلوبة يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني:

https://www.campuschina.org/content/details3_74776.html

https://www.campuschina.org/scholarships/index.html

علمًا بأن آخر موعد للتقدم 9/1/2025.







التعليم العالى

اخبار مصر

البحث العلمى

اخبار مصرية

ايمن عاشور

الصين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة