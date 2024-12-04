وزيرة التضامن تشهد غدا الاحتفال باليوم العالمى للتطوع

كتب مدحت وهبة

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، غدا الخميس، احتفالية الهلال الأحمر باليوم العالمي للتطوع بحضور أكثر من 1000 متطوع لدى الهلال الأحمر المصري .



وكنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري تقريرًا عن فعاليات مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" التي ينفذها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وقام قام الهلال الأحمر المصرى خلال الـ15 يوماً الأولي من انطلاق المبادرة بتنفيذ 24 دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، استفاد منها 470 شخصًا، حيث تم تزويدهم بالمعرفة الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة والتعامل معها بفعالية كما تم تنظيم 10 ندوات توعوية في مختلف المحافظات، استهدفت رفع مستوى الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وبلغ عدد المستفيدين منها 501 شخصا.