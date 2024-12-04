وزارة الصحة: إنشاء مراكز علاج طبيعى تأهيلية لعلاج حالات الشلل الدماغى

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم إنشاء وتجهيز مراكز علاج طبيعي تأهيلية متخصصة للأطفال على مستوى الجمهورية لعلاج حالات الشلل الدماغي والتأخر الحركي ومشاكل النمو والتطور للأطفال.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تستهدف المراكز تطوير المهارات الحركية والمهارات الحسية والمعارات الوظيفية لذوي الإعاقة.

كانت أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز حقوقهم.

وأشارت «الألفي» إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءاً مهماً من المجتمع، وأن حصولهم على الخدمات الصحية المناسبة لاحتياجاتهم هو حق أصيل يتطلب تضافر الجهود لتذليل العقبات أمامهم ودعمهم وأسرهم.

وشددت على أهمية تعزيز الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال توعية المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مؤكدة أن زواج الأقارب يعد أحد أبرز مسببات الإعاقة في مصر، كما دعت إلى التصدي لظاهرة زواج الأطفال، لما لها من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة، لافتة إلى أن هذا النوع من الزواج غالباً ما يتم دون فحوصات أو مشورة طبية، مما يزيد مخاطر صحية مثل تسمم الحمل والولادات القيصرية، التي قد تسهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالتوحد.