وزارة الزراعة تعلن 566 ألف فدان خالية من العفن البنى فى البطاطس

كتبت أسماء نصار

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى فى البطاطس، فى تقرير رسمى تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أعمال المشروع خلال شهر نوفمبر ومع بداية الموسم التصديرى الجديد لـ بطاطس المائدة، حيث بلغ إجمالى المساحات الخالية من العفن البنى على مستوى الجمهورية 566 ألف فدان.

وأشارت بلابل إلى أنه تم فحص حوالى 50 ألف طن من التقاوى المستوردة، حتى الآن تمثل حوالى 2088 عينة استقبلتها معامل المشروع، للفحص الميكروسكوبى، ذلك فضلا عن فحص 1506 طن تمثل 59 عينة من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف دول العالم، كذلك تم بدء أعمال الفحص الظاهرى للعينات الحقلية للعروة الشتوية للبطاطس فى عمر 75 يوما من الزراعة.

وأضافت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، فإنه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسى المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 560 صورة فضائية لمتابعة زراعات العروة الشتوية ليتم رصد جميع التغيرات داخل المناطق الخالية من حيث: اسلوب الرى، التشجير، والمساحة، استعدادا لتجهيز ملفات المناطق الخالية.

ولفتت إلى أنه تم تأسيس 401 بيفوت و5 حوشة بمساحة 38 ألف فدان داخل المناطق الخالية بإجمالى عدد 4196 بيفوت و319 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالى مساحات المناطق الخالية 566 ألف فدان، موضحة أنه تم إجراء أعمال صيانة للمناطق الخالية لعدد 34 بيفوت بإجمالى مساحة 3309 أفدنة.

واضافت أنه يتم أيضا متابعة العمليات الزراعية لجميع البيفوتات داخل المناطق الخالية عن طريق تقنية الإستشعار عن بُعد والصور الفضائية اليومية، كذلك ادخال بيانات زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية" لموسم 2024/2025 فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 676 بيفوت بمساحة 55 الف فدان، ومازال تحقيق المساحات مستمرا.



وأكدت بلابل أنه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 10 بيفوت بمساحة 1000 فدان، ومازال تحقيق المساحات مستمرا، كذلك يتم إجراء تحليل ملوحة التربة بإستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية.



واوضحت مدير المشروع، أنه فيما يتعلق باعداد ملفات المناطق الخالية لموسم 2024/2025، تم تحديث كتاب المناطق الخالية وذلك عن طريق: ضافة البيفوتات والحوش الجديدة التى تم تأسيسها للموسم الجديد، وتحديث واضافة اسماء المزارع، إضافة إلى رسم خرائط المزارع اعتمادا على نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية بالمحافظات المختلفة على مستوى مصر.