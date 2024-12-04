اليوم السابع
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المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس بشأن تقييمات الشهر لصفوف النقل

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 11:05 ص
المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس بشأن تقييمات الشهر لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي كالتالي:-

-  تقوم كل مدرسة بعمل جدول مجدد للتقييمات الأسبوعية للمدرسة حسب ظروف كل مدرسة.

-  يتم تنظيم جدول المدرسة بالوضع الذي يلائم جدول التقييمات الأسبوعية.

- يتم التنسيق بين إدارة المدرسة والتوجيهات الفنية المختصة.

- تقوم كل الجهات بمتابعة تنفيذ الجدول المعد من المدرسة.

- لا يتعدى الجدول على مادتين في اليوم الواحد بحيث لا يتم إجهاد التلاميذ بالتقييمات كلها في يوم واحد.

- تقوم كل مدرسة بعمل جدول للتقييمات والإعلان عنه وتعتمده من المرحلة لذا يتم التنبيه على جميع المدارس ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بسرعة التنفيذ بداية من شهر ديسمبر.

- موافاتنا بتقرير عن ما تم ونماذج من جداول بعض المدارس لكل مرحلة.







وزارة التربية والتعليم

تقييمات صفوف النقل

ضوابط تقييمات صفوف النقل

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