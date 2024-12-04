المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس بشأن تقييمات الشهر لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن التقييمات الأسبوعية لشهر ديسمبر 2024 لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي كالتالي:-

- تقوم كل مدرسة بعمل جدول مجدد للتقييمات الأسبوعية للمدرسة حسب ظروف كل مدرسة.

- يتم تنظيم جدول المدرسة بالوضع الذي يلائم جدول التقييمات الأسبوعية.

- يتم التنسيق بين إدارة المدرسة والتوجيهات الفنية المختصة.

- تقوم كل الجهات بمتابعة تنفيذ الجدول المعد من المدرسة.

- لا يتعدى الجدول على مادتين في اليوم الواحد بحيث لا يتم إجهاد التلاميذ بالتقييمات كلها في يوم واحد.

- تقوم كل مدرسة بعمل جدول للتقييمات والإعلان عنه وتعتمده من المرحلة لذا يتم التنبيه على جميع المدارس ابتدائي - إعدادي - ثانوي) بسرعة التنفيذ بداية من شهر ديسمبر.

- موافاتنا بتقرير عن ما تم ونماذج من جداول بعض المدارس لكل مرحلة.