اليوم السابع
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نائب رئيس الوزراء: جزء من التصدى للشائعات يكون بتنمية وعى الإنسان

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 04:11 م
نائب رئيس الوزراء: جزء من التصدى للشائعات يكون بتنمية وعى الإنسان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة
كتبت هند مختار

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إطلاق مجلة "وقاية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضح أن جزء من التصدى للشائعات يمكن أن يكون بتنمية وعى الإنسان، موضحا أن منصة وقاية لبناء الإنسان تهدف لرفع القيم والوعى.







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