نائب رئيس الوزراء: جزء من التصدى للشائعات يكون بتنمية وعى الإنسان

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إطلاق مجلة "وقاية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأوضح أن جزء من التصدى للشائعات يمكن أن يكون بتنمية وعى الإنسان، موضحا أن منصة وقاية لبناء الإنسان تهدف لرفع القيم والوعى.