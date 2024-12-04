محافظ الوادى الجديد يناقش خطة مشروعات جهاز التعمير بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والإسكان وحفر الآبار التى ينفذها فرع الجهاز بالمحافظة.

وأعرب الزملوط عن تقديره لدور الجهاز فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، والتى شملت الانتهاء من إنشاء محور الفرافرة/ ديروط بطول 310 كم وتكلفة 1,6 مليار جنيه، بالإضافة للانتهاء من 99% من أعمال إنشاء ورصف محور تنيدة/ منفلوط بطول 300 كم وتكلفة 2,6 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إنشاء الخدمات الأمنية والصيانة ونقاط الإسعاف على المحورين، بالإضافة لمناقشة خطة استكمال أعمال مشروعات الطرق الأخرى وسبل الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأوضح أنه تم مناقشة مشروعات البيوت الريفية المنفذة ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى، التى شملت الانتهاء من إنشاء 200 وحدة سكنية بقرية القصر، واستكمال إنشاء 192 وحدة أخرى بين أسمنت وبلاط. كما تطرق لمشروعات حفر الآبار، مُشيرًا أنه تم الانتهاء من حفر (3) آبار رى بقرية جورمشين بباريس، بالإضافة لمشروعات جارى العمل عليها تشمل إنشاء محطة معالجة بقرية القصر وحفر (4) آبار أخرى بقرية بشاير الخير بالمنيرة ومنطقة أبو طرطور.