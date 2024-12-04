مبادرة بداية.. تموين الإسماعيلية توفر منتجات غذائية للمواطنين بتخفيضات تصل 30%

الإسماعيلية -صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية وتقليل الحلقات الوسيطة حتى يستفيد المواطنين.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم توفير عدد من المنتجات الغذائية من خلال سيارات متنقلة وذلك بمنطقة البركة والبهتيني.

الجدير بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتوفير منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة يتم إقامتها في أطراف المدينة لتخدم أهالي وسكان القرى التابعة لها.

يأتى ذلك تحقيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين واستمرارًا لمبادرة سوق اليوم الواحد والتي أطلقها رئيس الوزراء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة أسواق اليوم الواحد لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.