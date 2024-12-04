لو طفلك بيعانى من تضخم اللوزتين.. 7 نصائح طبية للعلاج

كتبت إيناس البنا

تُعد اللحمية الأنفية وتضخم اللوزتين من المشكلات الشائعة لدى الأطفال ويمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المريحة، مثل صعوبات التنفس والشخير والتهابات الأذن المتكررة والتهاب الحلق.

وفقا لموقع " onlymyhealth" هناك عدة طرق بسيطة وفعالة لتخفيف متاعب طفلك ودعم تعافيه، من خلال دمج هذه النصائح العملية في روتين رعاية طفلك، يمكنك مساعدته على الشعور بمزيد من الراحة وتعزيز الشفاء.

كيفية التعامل مع تضخم اللوزتين عند طفلك

لفهم كيفية التعامل مع اللوزتين لدى طفلك، إليك بعض النصائح لدعم عملية التعافي:

1. حافظى على ترطيب طفلك

الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لتخفيف الانزعاج الناجم عن تضخم اللحميتين واللوزتين، شجع طفلك على شرب الكثير من السوائل للحفاظ على تهدئة الحلق، يمكن إعطاؤه مشرةب الأعشاب الدافئ مع العسل، مثل البابونج أو الزنجبيل، ولكن تجنبى المشروبات الساخنة جدًا لمنع المزيد من التهيج.

2. استنشاق البخار

يعد استنشاق البخار طريقة فعالة لتخفيف احتقان الأنف، حيث يساعد ذلك على إذابة المخاط ويجعل التنفس أسهل لطفلك، لكن تأكدى من أن البخار دافئ ولكن ليس ساخنًا جدًا لتجنب الحروق.

3. جهاز ترطيب

يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تفاقم تهيج الحلق، التعرض للهواء البارد والجاف يزيد من آلام الحلق وتهيجه، لذا يوصى باستخدام مرطب ضباب بارد للحفاظ على مستويات الرطوبة في الهواء، يمكن أن يمنع المرطب الجفاف في الحلق، ويقلل من الشخير الناجم عن احتقان الأنف مما يساعد طفلك على النوم بشكل أفضل.

4. تشجيع الحصول على قسط كاف من الراحة

الراحة ضرورية للتعافي، شجعى طفلك على الراحة قدر الإمكان للسماح للجسم بالتعافي ومحاربة العدوى، تأكدى من حصوله على مساحة مريحة للنوم وتجنب الأنشطة التي قد تتعبه.

5. الغرغرة بالماء المالح

بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر ما يكفي للغرغرة، يمكن أن توفر المياه المالحة الدافئة راحة مهدئة، تساعد الغرغرة بالماء المالح على تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا، مما يوفر راحة مؤقتة من التهاب الحلق، امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وشجع طفلك على الغرغرة لمدة 30 ثانية تقريبًا عدة مرات في اليوم.

6. تقديم نظام غذائي صحي

يعد اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية أمرًا أساسيًا لدعم الجهاز المناعي، يفضل تقديم أطعمة لينة وسهلة البلع مثل الحساء والبطاطس المهروسة والزبادي والعصائر، وينصح بتجنب الأطعمة الحمضية أو الحارة أو المقرمشة التي قد تهيج الحلق، أيضا تناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون لمساعدة طفلك على التعافي بشكل أسرع.

7. مراقبة المضاعفات

في بعض الحالات، قد تؤدي اللحميتين أو اللوزتين المتضخمتين إلى مضاعفات أكثر خطورة، مثل انقطاع النفس أثناء النوم أو صعوبة البلع، وإذا كان طفلك يعاني من التهابات الأذن المتكررة، أو الشخير الشديد، أو الأعراض المستمرة، فاستشر طبيب الأطفال.

