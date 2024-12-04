كامل الوزير يطالب "ميرمك" الإيطالية بإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة التحكم الآلى بمسير القطارات

كتب سيد الخلفاوى

طالب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، شركة MERMEC الإيطالية، بضرورة قيام الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي الأوربي في مسير القطارات ETCSL1 بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر ولتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالإضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في مستهل زيارته لايطاليا، سلسلة من اللقاء الهامة مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية والنقل الذكي

وتنفذ وزارة النقل خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، لزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، كما تتعاون وزارة النقل مع شركة MERMEC الإيطالية، لتنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط الفردان/ بئر العبد - بالوظة /ميناء شرق بورسعيد والذي سبق .



وتم توقيع اتفاقية الشروط والاحكام الخاصة بتنفيذ أعمال نظم الإشارات والاتصالات والقوى الخاصة بالخط بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر و شركة MERMEC الايطالية حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الشركة بتقديم العرض المالي للمشروع بما يتضمنه من قيمة المكون الاجنبي والمكون المصري خاصة مع أهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان .

يذكر أنه تم تطوير منظومة السكك الحديدية عبر إدخال عربات وجرارات جديدة، وتحديث الإشارات لتعمل إلكترونيًا بما يقلل الحوادث، ويزيد كفاءة التشغيل. كما شهد القطاع تحسين المحطات الرئيسية لتوفير تجربة أفضل للمسافرين.

وتواصل مصر العمل على تنفيذ مشاريع طموحة في قطاع النقل، مثل المونوريل الذي سيربط بين شرق وغرب القاهرة، واستكمال مراحل القطار السريع، وتعكس هذه الإنجازات رؤية الدولة نحو بناء بنية تحتية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر وسائل نقل عصرية وآمنة للمواطنين، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.