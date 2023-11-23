اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تطوير مستمر فى منظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة.. إنفوجراف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:19 م
تطوير مستمر فى منظومة السكك الحديدية لتقديم أعلى مستويات الخدمة.. إنفوجراف تطوير محطات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت السكة الحديد أعمال تطوير على مدار السنوات الماضية منذ 2014 حتى الآن، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب كان من بينها تطوير نظم الإشارات، حيث تم تطوير 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.
 
ونشرت وزارة النقل صورا توضح ملامح التطوير قبل وبعد التطوير، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير 685 من 1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 250 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالإسكندرية – رمسيس – دمنهور، وبور سعيد وأسوان)، وفيما يخص المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقرى فقد تم الانتهاء من تطوير 60 محطة وجارى تطوير 57 محطة لخدمة المراكز والقرى.
 
وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز) ، وتم إنشاء (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل) .
 
تطوير محطات السكة الحديد (1)
تطوير محطات السكة الحديد 

تحديث الجرارات
تحديث الجرارات

ابراج الاشارة
ابراج الاشارة

تطوير محطات السكة الحديد (2)
تطوير محطات السكة الحديد 

تطوير محطات السكة الحديد (3)
تطوير محطات السكة الحديد 

تطوير الاشارات
تطوير الاشارات

تطوير العربات
تطوير العربات

تحديث نظم الاشارة
تحديث نظم الاشارة

تطوير محطات السكة الحديد (4)
تطوير محطات السكة الحديد 

تطوير السكة
تطوير السكة

 







السكة الحديد

النقل

تطوير السكة الحديد

وزارة النقل



الموضوعات المتعلقة

توطين صناعة وسائل النقل يدخل حيز التنفيذ.. توقيع عقود إنشاء مجمعات لصناعة عربات المترو والسكة الحديد.. بدء إنشاء مصنع لإنتاج القضبان بإجمالى مليون طن سنويًا.. ومجمع صناعى ببرج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:00 ص

مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 ص

وزارة النقل تتيح حجز تذاكر السكة الحديد عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:50 م

التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة