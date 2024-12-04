شبورة وأمطار.. الظواهر الجوية المتوقعة بكافة الأنحاء الأيام المقبلة

كتبت – مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بكافة الأنحاء من الأربعاء 4 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 9 ديسمبر 2024، على النحو التالي:

الأربعاء 4 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الخميس 5 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الجمعة 6 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

السبت 7 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الأحد 8 ديسمبر والإثنين 9 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح: على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.