اليوم السابع
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"سانا": مقتل 300 إرهابي خلال معارك مع قوات الجيش بريف حماة الشمالي

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 05:26 م
"سانا": مقتل 300 إرهابي خلال معارك مع قوات الجيش بريف حماة الشمالي الجيش السوري
أ ش أ

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أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 300 إرهابي قتلوا بنيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك بريف حماة الشمالي.


ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول إن وحدات من القوات المسلحة السورية المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي تخوض منذ صباح اليوم معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى "هيئة تحرير الشام".


وأشار المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش السوري استهدفت تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لايقل عن 300 قتيل بينهم جنسيات أجنبية.

 







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