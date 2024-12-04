وحدات الجيش السورى تسقط عددا من المسيرات للتنظيمات الإرهابية بريف حماة

حماة (أ ش أ)

أسقط الجيش العربى السورى، العشرات من الطائرات المسيرة للتنظيمات الإرهابية على محور ريف حماة الشمالى، على مدار 24 ساعة الماضية.

وشكل الجيش العربي - وفقا للتلفزيون السوري - طوقا ناريا حول العديد من القرى على محور ريف حماة الشمالي، وقامت قوات الجيش باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة في عمق تمركزهم.

وتصدت وحدات من الجيش لمجموعة إرهابية مسلحة؛ حاولت التسلل إلى بعض القرى وتمكنت من قتل عدد كبير من العناصر الإرهابية وألقت القبض على المتبقي من المجموعة.

يشار إلى أن سلاح الجو السوري قام بدك تجمعات للإرهابيين ومستودعاتها وآلياتها في إدلب وريفها، كما تقدم الجيش على عدد من المحاور وقطع خطوط إمداد الإرهابيين.