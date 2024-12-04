الملحق الثقافي والتعليمي بالسعودية يشارك في فعاليات ملتقى دعم ورعاية ذوي الهمم

كتب محمد صبحي

شارك الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي التعليمي المصري بالسعودية في فعاليات ملتقى دعم ورعاية ذوي الهمم تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الهمم 3 ديسمبر من كل عام، بمشاركة لفيف من القيادات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وجمعية أصدقاء ذوي الهمم، وذلك بمقر كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.

وأكد الدكتور أحمد سعيد أهمية دعم هذا الملف في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والصحية والنفسية والاندماج الكامل بالمجتمع، مضيفًا أهمية تكاتف كافة المؤسسات لخدمة ذوي الهمم، والعمل على ثقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع مع أقرانهم من النشء.

كما أكد الدكتور أحمد سعيد علي توافق الرؤى واهتمام مصر والسعودية بكل مؤسساتهم بملف ذوي الهمم، وتقديم الدعم الكامل لهم في مختلف المجالات، مشيدا بالمبادرة المصرية (قادرون باختلاف) لرعاية ذوي الهمم، منوهًا إلى أن هذه المبادرة تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس مدي السعي لتحقيق تطلعاتهم ومتطلباتهم، كما يعكس الحرص علي إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الهمم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، مشيدًا بالدور الفعال لمؤسسات المملكة العربية السعودية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، وتقديم الرعاية الكاملة لهم، وذلك للاقتناع والإيمان التام بما لديهم من قدرات وإمكانيات.