الداخلية تحبط محاولات تهريب مخدرات بقيمة 52 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

أحبطت وزارة الداخلية محاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد، حيث وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام تشكيل عصابى يضم (10 عناصر جنائية - مقيمين بمحافظة الدقهلية ) بجلب كمية من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها خارج البلاد لإحدى الدول .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (32,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وتقدر القيمة المالية لأقراص الكبتاجون بـحوالى ( 40 مليون جنيه تقريباً".

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( 3 عناصر إجرامية ) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظتى ( جنوب سيناء – الإسكندرية ".

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (152,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (12 مليون جنيه).