البابا تواضروس يلقى اليوم العظة الأسبوعية من كنيسة مارمينا بشبرا

كتبت بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة مارمينا بشبرا، وسط حضور من أبناء الكنيسة، وعدد من المطارنة والأساقفة، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر، أن قداسة البابا التقى، أمس، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة نيافة الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).

