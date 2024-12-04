اليوم السابع
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الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس قداس عيد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية 24 ديسمبر

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 01:00 ص
الأنبا إبراهيم إسحاق يترأس قداس عيد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية 24 ديسمبر الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الاحتفال بصوم عيد الميلاد المجيد لدى المسيحيين، والذى يعد الحدث المقدس عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط، وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد.

ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صوم الميلاد المجيد يوم 10 ديسمبر وتحتفل 25 ديسمبر الجارى بعيد الميلاد، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيدالميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذى يأتى على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.







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