أخبار البورصة اليوم الأربعاء 4-12-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 4-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وحق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية-2، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، ومطاحن شرق الدلتا، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وبريميم هيلثكير جروب.



البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 8.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 8.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.14%، والعرب على 4.37%، واستحوذت المؤسسات على 58.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.92%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 798.7 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 117.6 مليون جنيه، 269.6 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.60% ليغلق عند مستوى 8154 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1836 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

صفقة الكابلات

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 42.15 مليون سهم بقيمة 114.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا بنك فيصل الإسلامى المصري-بالدولار، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 27.9 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق عدد 500 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 200 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 25.7 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 1000 سهم، 6620 سهم، 250 ألف سهم، على التوالى، فيما باع مجلس إدارة شركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر للأسمنت-قنا، والعربية للصناعات الهندسية، وبالم هيلز للتعمير عدد 75 ألف سهم، 6168 سهمًا، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، ومينا للاستثمار السياحى والعقارى، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.2 مليون سهم، 827 سهمًا، 200 ألف سهم، 88.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 400 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسى بشركتى بالم هيلز للتعمير، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 1.2 مليون سهم، 8.6 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بيع المساهم إنترناشيونال بيزنيس سيستمز للتوزيع، عدد 8.4 مليون سهم بسعر 0.78 جنيه بقيمة إجمالية 6.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.29% إلى 5%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بيع المساهم هشام سليمان أبو حسين، عدد 8.6 مليون سهم بسعر 0.193 جنيه بقيمة إجمالية 1.7 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 20.07% إلى 17.12%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربى مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات.

إنكوليس

قالت الشركة الدولية للتأجير التمويلى (إنكوليس)، أن الشركة تسعى للوصول بحجم محفظة 9 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، وجارى التفاوض مع البنوك للحصول على تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه.

الأهرام للطباعة

قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، أن مجلس إدارة وافق على التعاقد مع شركة توسع للاستشارات وحوكمة الشركات، وتكليفها بانتداب مراقب حسابات لإنهاء الدراسة الخاصة بتطبيق معيار 47.