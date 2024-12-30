هطول أمطار وحبيبات الثلج على مطروح.. والحرارة تنخفض لـ11 درجة.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، صباح اليوم الاثنين، ورصد هطول الأمطار المتوسطة والخفيفة على مدينة مرسى مطروح، وعلى عدد من مناطق الساحل الشمالي، وتساقط حبيبات الثلج مصحوبة بانخفاض الحرارة، التي تنخفض لـ11 درجة، خلال الصباح الباكر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، خلال الساعات المقبلة.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، شوارع مدينة مرسى مطروح، التي تأثرت بهطول الأمطار والأجواء الباردة، التي أثرت على تواجد وحركة المواطنين، في ظل أجواء شتوية باردة نهاراً شديدة البرودة ليلاً، مع استمرار تكاثف السُحُب والغيوم على مختلف الأنحاء، وتراجع حركة المواطنين في الشوارع، وانسياب حركة مرور السيارات في وسط المدينة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة، وتزايد فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق، مع زيادة سرعة الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.