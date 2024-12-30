نيوزويك: الارتطام بطائر ليس السبب الوحيد فى تحطم طائرة كوريا الجنوبية

محمد جمال

ذكرت مجلة (نيوزويك) الأمريكية ، فى تقرير، أن ثمة خبراء يثيرون شكوكا حول إمكانية أن يكون الارتطام بطائر هو السبب الوحيد وراء حادث تحطم الطائرة المميت الذى وقع فى كوريا الجنوبية.



وتواصلت مجلة نيوزويك مع السفارة الكورية الجنوبية فى العاصمة الأمريكية واشنطن عبر البريد الإلكترونى للتعليق على الأمر بعد ظهر الأحد.



وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) ، ذكرت، نقلا عن مسؤولين من وزارة النقل الكورية الجنوبية، أن برج المراقبة فى مطار موان الدولى أصدر تحذيرا بشأن احتمال وجود ضربة طائر بينما كانت طائرة "جيجو إير" تحاول الهبوط ، فيما أرسل الطيار إشارة استغاثة بعد دقيقة واحدة من تلقى التحذير، وتم منحه إذنا للهبوط فى الاتجاه المعاكس للمدرج من برج المراقبة، وفقا لما قاله المسؤولون.



لكن الطائرة تجاوزت المدرج واصطدمت بجدار خارجي، بعد أن فشل، على ما يبدو، نظام الهبوط الخاص بالطائرة فى العمل، وفقا للمسؤولين.



جدير بالذكر أن ما لا يقل عن 179 شخصا لقوا مصرعهم فى ألسنة اللهب عند ما تحطمت الطائرة من طراز (بوينج) أثناء محاولتها الهبوط فى مطار موان الدولى بكوريا الجنوبية.



يُعد الحادث واحدا من أسوأ الكوارث الجوية فى البلاد، فى وقت تواجه فيه كوريا الجنوبية أزمة سياسية كبيرة إثر فرض الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول الأحكام العرفية ثم التراجع عنها وما تبع ذلك من إجراءات لعزله.



وفى الوقت ذاته، تواجه شركة (بوينج) ضغوطا كبيرة هذا العام بسبب وقوع سلسلة من الحوادث المتعلقة بجودة التصنيع، كان أبرزها حادث انفجار باب طائرة أثناء تحليقها على متن رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز فى شهر يناير الماضى.