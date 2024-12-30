محطات مترو توفر إنترنت مجانا للركاب.. اعرف طريقة التفعيل

كتب سيد الخلفاوى

يمكن الاستفادة من الإنترنت بشكل مجانى داخل عدد من محطات المترو بالقاهرة الكبرى، حيث شغل مترو الأنفاق خدمة انترنت مجانية فى 8 محطات رئيسية بالخط الثالث للمترو، حيث تم إتاحة wifi مفتوح للجميع داخل المحطات الـ8 وهى " العتبة، باب الشعرية، الجيش، العباسية، أرض المعارض، الاستاد، كلية البنات، ومحطة الأهرام".

ويمكن الدخول على wifi بعد البحث عنها أثناء التواجد بأحد المحطات المذكوره، ثم اختيار الشبكة المفتوحة، واستخدام الانترنت بشكل مجانى.

وكان الخط الثالث لمترو القاهرة، أعلن عن تقديم خدمة الإنترنت المجاني من خلال إتاحة wifi، وتتوفر الخدمة الآن في ثماني محطات رئيسية، وأكدت شركة آر إي تي بي ديف للنقل كايرو التى تدير الخط الثالث للمترو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الخط الأخضر الثالث بتحسين البنية التحتية لخدمات النقل العام وتوفير تجربة مريحة ومتكاملة للركاب.

وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تعكس رؤيتها لتطوير وسائل النقل وتحويلها إلى جزء حيوي من الحياة اليومية، ليس فقط كوسيلة للتنقل، بل كمحور ثقافي يدعم المستخدمين في أداء مهامهم اليومية.