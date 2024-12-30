لجنة الانتخابات الكرواتية: "ميلانوفيتش" فى طريقه للفوز بفترة رئاسية ثانية

محمد جمال

قالت لجنة الانتخابات فى كرواتيا إن الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش في طريقه للفوز بفترة رئاسية ثانية بعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب رويترز.

وأظهرت النتائج الأولية حصول ميلانوفيتش على 50.15 من الأصوات بعد فرز 52% من مراكز الاقتراع، متفوقًا بفارق كبير على منافسه الرئيسي دراجان بريموراتس الذي حصل على 22.3%، وفقًا لـ"رويترز".

ويحق لنحو 3.8 مليون كرواتي الإدلاء بأصواتهم لاختيار واحد من ثمانية مرشحين ينتمون لتيارات سياسية متباينة. ومنصب الرئيس شرفي إلى حد بعيد في كرواتيا.

وسوف تجرى جولة ثانية من الانتخابات في 12 يناير في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة.

أدلى الناخبون فى كرواتيا بأصواتهم، اليوم، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين ثمانية مرشحين، بينهم ثلاث نساء، من أطياف متباينة من اليسار إلى اليمين. مع العلم بأن منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير في كرواتيا، بحسب "رويترز".

وقالت لجنة الانتخابات في بيان لها إن نسبة الإقبال بلغت 36.09%، انخفاضًا من 38.82% في الوقت نفسه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل خمس سنوات.

ويسعى ميلانوفيتش للفوز بولاية ثانية، ومنافسه الرئيسي في هذه الانتخابات هو الوزير السابق دراجان بريموراتس.

وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي، الجمعة الماضي، تقدم ميلانوفيتش وحصوله على 37.2% من الأصوات مقابل 20.4% لصالح بريموراتس.