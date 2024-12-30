كنيسة العذراء مريم حارة الروم تنظم قداس وصلوات ليلة رأس السنة

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر قداسات رأس السنة مناسبة روحانية بامتياز، تجمع بين الأبعاد الدينية والاجتماعية، فهي فرصة للتعبير عن الإيمان الراسخ، وتجديد العهد مع الله، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجماعة المسيحية، كما أنها تحمل في طياتها رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل أفضل، حيث يجد المؤمنون فى هذه الليلة القوة والإلهام لمواجهة تحديات الحياة.

كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة

وقال القس متياس عبدالصبور إن كنيسة العذراء مريم بحارة زويلة تقيم قداس مساء الثلاثاء ليلة رأس السنة، ويكون البرنامج من الساعة 7 مساء، حيث تقيم الكنيسة صلوات عشية ثم بعض فقرات أسئلة روحية وهى عبارة عن خدام يسألوا الكاهن ثم مدايح وترانيم وبعد ذلك تكون عظة روحية ثم صلوات نصف الليل الساعة 12 منتصف الليل حتى تكون ختام سنة 2024 بصلاة وبداية سنة 2025 بصلاة.

وأضاف كاهن كنيسة العذراء مريم بحارة الروم أن هناك صلوات وقداسات صباحاً من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة وقداسات أخرى من الساعة العاشرة إلى الثانية عشر ظهراً في طقس البرمون قبل الاختفال بعيد الميلاد المجيد فكلمة برمون كلمة يونانية تعنى استعداد ويمتاز قداس البرمون بأنه يصلى فيه 7 صلوات تسمى الأجبية واسمها مزامير، ويضيف بأن المسيحيون يصومون صوم انقطاعى من الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء 6 يناير حتى الساعة 12 منتصف الليل ليبدأو الإفطار بعد قداس عشية العيد مع ضرورة الاحتراس بألا يقل عدد ساعات الصوم عن 9 ساعات.