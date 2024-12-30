بتفكر تخس وتحسن صحتك فى 2025.. عادات صباحية توقف عنها

كتبت إيناس البنا

تحدد العادات الصباحية التي نتبعها في كثير من الأحيان مسار اليوم، والبدء على الطريق الصحيح قد يحدث فرقًا كبيرًا في الإنتاجية والصحة العامة، ومع ذلك، ينخرط الكثير منا دون علم في عادات يمكن أن تقوض صحتنا وتركيزنا، تعد وجبة الإفطار، أول وجبة في اليوم، ضرورية لتحديد النغمة الصحيحة ليومك، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن والإنتاجية.

يؤكد الخبراء أن إرساء عادات صباحية فعّالة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك العامة، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن الروتين الصباحي المنظم جيدًا يمكن أن يساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك، والتحكم في الشهية، وتعزيز التركيز طوال اليوم.

عادات صباحية سيئة يجب التوقف عنها الآن

يتناول كثير من الناس في كثير من الأحيان أطعمة الإفطار تتكون في الغالب من الكربوهيدرات وهو أمر غير مفيد لجسمك، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو تحسين التركيز والإنتاجية.



تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات ولكنها قليلة البروتين والدهون الصحية قد يؤدي إلى خفض مستويات الطاقة لديك وإعاقة تحقيق أهدافك، لدعم جسمك بشكل أفضل، حاول تناول وجبة إفطار متوازنة تتضمن البروتينات والدهون الصحية إلى جانب هذه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.



وأوصى التقرير ببدائل يمكنك اختيارها بدلاً من خيارات الإفطار التقليدية، ففكر في إقران وجبة الإفطار بما لا يقل عن 30 جرامًا من البروتين. فيما يلي بعض الخيارات الجيدة:



البيض: مصدر جيد جدًا للبروتين.



الجبن القريش: خيار لذيذ آخر لإضافة البروتين.



إدراج هذه الأطعمة في روتينك الصباحي أفضل بكثير من تناول الكربوهيدرات وحدها.



التخلص من عادة تصفح مواقع التواصل الاجتماعي في الصباح



طور العديد من الأشخاص عادة الاستيقاظ والتحقق فورًا من وسائل التواصل الاجتماعي أو تصفح مقاطع الفيديو، ومع ذلك، قد يضر هذا بروتينك الصباحي، وبدء يومك بمعلومات يملأ عقلك بالانشغالات، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في الدوبامين مما يقلل في النهاية من الإنتاجية والتركيز.



بدلاً من تصفح الإنترنت، استخدم وقت الصباح للقيام بأنشطة تعمل على تحسين صحتك البدنية ونموك الشخصي. إليك بعض البدائل:

روتين صباحي يقظ: اقض بعض الوقت في أنشطة مثل التأمل أو التمدد لضبط نغمة إيجابية لليوم.

ممارسة الرياضة: قم بممارسة تمرين قصير لتعزيز مستويات الطاقة لديك وتحسين مزاجك.

تناول وجبة إفطار صحية: ركز على وجبة مغذية تزود جسمك بالطاقة اللازمة لليوم التالي.

القراءة أو التعلم: استخدم الوقت لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد يثير اهتمامك.

تخطيط يومك: خذ بضع دقائق لتحديد أهدافك ومهامك لهذا اليوم، مما يساعدك على البقاء مركزًا ومنظمًا.

