الكونغو الديمقراطية: تطعيم أكثر من 55 ألف شخص ضد جدرى القردة وتراجع الإصابات

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قال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية روجر كامبا "إن الحالات المشتبه إصابتها بجدري القردة تراجعت من 750 حالة إلى 641 حالة الأسبوع الماضى دون تسجيل أى حالة وفاة"، مشيرا إلى تطعيم أكثر من 55 ألف شخص باللقاح المضاد لجدري القردة.

وأشار وزير الصحة الكونغولي - بحسب ما نقلت صحف محلية إلى أن الأسبوع الـ51 من تفشي المرض (الأسبوع الماضي) تميز بتسجيل 641 حالة إصابة مقارنة بـ750 حالة في الأسبوع السابق عليه، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وفيما يتعلق بالكوليرا، قال كامبا "إن الكوليرا تسببت في وفاة 411 شخصا العام الجاري من أصل 30 ألفا و834 حالة إصابة على مستوى البلاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن الوضع الوبائي لفيروس جدري القردة في إفريقيا مثير للقلق، مشيرة إلى تفشي الوباء بشكل خاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وأوغندا.. وأبقت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، في اجتماعها الثاني في نوفمبر الماضي، على وباء جدري القردة كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.