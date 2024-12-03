وكالة يونهاب للأنباء: حظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية

كتب محمد عبد المجيد

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنه يمكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، قد أفادت عن إغلاق مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية ومنع النواب من الدخول إليه.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قد أمر قبل قليل، الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.

كما كانت وكالة يونهاب للأنباء قد كشفت قبل قليل، عن أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أمرت بعقد اجتماع لكبار القادة وحثت على تعزيز اليقظة.