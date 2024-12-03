وضعية جلوس شائعة تسبب الصداع والأرق.. اعرف الطرق الصحية

كتبت إيناس البنا

يحذر أحد خبراء الصحة من أن وضعية جلوس شائعة قد تؤدي إلى الصداع والقلق والأرق، فوفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يقضي الأشخاص في المتوسط 66.5 ساعة أسبوعيًا في الجلوس - وهذا يعادل عدم النشاط لمدة تصل إلى ثلاثة أيام من أصل سبعة.

في حين يقضي العديد من الأشخاص معظم وقتهم في الجلوس، فمن المرجح أنهم يجلسون بشكل غير صحيح. يعاني أكثر من نصف الأشخاص في أوائل العشرينات من العمر من وضعية جلوس سيئة .

مع مرور الوقت، يحذر خبراء الصحة حسب موقع صحيفة " Mirror"، من أن الوضعية السيئة اليومية قد تؤثر سلبًا على العقل والجسم، بما في ذلك الصداع والأرق وضعف التوازن، وعلى العكس من ذلك، ارتبط الوضعية الصحيحة بالفخر والثقة وزيادة الطاقة .

عادات الجلوس الشائعة التي تضر بوضعية الجسم:

يسلط التقرير الضوء على 4 أوضاع جلوس يرتكبها كثيرون، بما في ذلك الجلوس مع ترك القدمين متدليتين، والجلوس منحني على أحد الجانبين، ووضع الساقين أو الكاحلين فوق بعضهما، والجلوس لفترة طويلة في وضع واحد، وتضيف أن العديد من هذه الأوضاع لا تتضمن دعمًا للظهر السفلي، مثل الوسادة.

يحذر التقرير من أن الجلوس برقبة منخفضة أو مائلة يمكن أن يؤثر سلبًا على وضعية الجسم لمن يعملون من المكتب بانتظام، وهذا يمكن أن يسبب إجهادًا للعمود الفقري.

عندما يميل الرأس إلى الأمام يزداد الوزن الفعلي للرأس بشكل كبير بسبب الزاوية، على سبيل المثال، عند إمالة الرأس إلى الأمام بمقدار 30 درجة، يشعر الشخص بثقل الرأس على الرقبة أكبر، يؤدي هذا الضغط غير الطبيعي إلى إجهاد العضلات والصداع وآلام الرقبة المزمنة.

هل يمكن لطريقة جلوسك أن تؤثر عليك جسديًا وعقليًا؟

يحتاج الأشخاص الذين يعملون على المكتب لساعات كل يوم إلى التأكد من أنهم يجلسون بشكل صحيح.

يحذر التقرير من أن الوضعية السيئة أكثر انتشارًا بين الأشخاص الذين يعملون على المكاتب، وفي العصر الحديث من الوظائف المكتبية وقضاء وقت طويل أمام الشاشات، فإن الوضعية السيئة تساهم بصمت في الألم المزمن ومشاكل العمود الفقري وانخفاض الإنتاجية.

الوضعية السيئة لها تأثير كبير على صحتنا العامة، مما يعطي التأثيرات المحتملة التالية:

ضعف التوازن – لتحقيق التوازن الجيد، يجب الحفاظ على العمود الفقري في وضع مستقيم. ومن الممكن أن يؤدي ضعف التوازن إلى السقوط.

الصداع - يمكن أن يؤدي التوتر في الرأس والرقبة والعمود الفقري الصدري إلى حدوث صداع، وغالبًا ما يوصف بأنه صداع توتري يمكن أن يكون شديدًا ونابضًا.

الوظيفة الإدراكية - يمكن أن يؤدي اتخاذ وضعية سيئة إلى ضيق التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين ونقص الانتباه والوعي والذاكرة وضعف الإدراك.

القلق والاكتئاب – أظهرت الدراسات أن الجلوس بشكل مستقيم يجعل من السهل رؤية الأشياء بشكل إيجابي. لكن الانحناء على الكرسي يعني تراكم الأفكار السلبية بسهولة أكبر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القلق وانخفاض مزاجك.

الأرق – يصعب استرخاء العضلات المتوترة. كما يمكن أن يؤثر ألم الرقبة والظهر على القدرة على النوم.

أفضل طريقة للجلوس للحصول على وضعية مثالية:

وضعية الجلوس الصحيحة والخاطئة عند استخدام الكمبيوتر

ـ يجب أن تجلس بحيث يدعم الكرسي الانحناء على شكل حرف S في العمود الفقري، حتى لا تتعرض عضلاتك للسحب بفعل الجاذبية أو الإجهاد، وتوصي بملاحظة أوضاع الجلوس التالية:

ـ اجلس مواجهًا للأمام وقدميك مسطحتين على الأرض، قد يعني هذا تغيير ارتفاع الكرسي، حيث لا ينبغي لك الجلوس وقدميك متدليتان أو ركبتيك متلاصقتين، ـ ـ لا تضع ركبتيك أو كاحليك متقاطعتين.

ـ يجب أن تكون ركبتيك بنفس ارتفاع الوركين.

ـ ينبغي أن تكون كاحليك أمام ركبتيك قليلاً.

ـ حافظ على ظهرك على اتصال بظهر الكرسي، واستخدم وسادة إذا لزم الأمر.

ـ الجلوس على المقعد الصحيح أمر حيوي أيضًا لوضعية الجسم وصحتك، وهذا يضمن توزيع وزنك بالتساوي، ويمنع إجهاد العضلات ويسمح بالدورة الدموية المثلى ووظيفة الجهاز التنفسي

