محافظ القاهرة: مبادرة "بداية" تولى اهتمامًا بالغاً بالسلامة والصحة المهنية

كتب سيد الخلفاوى - اية دعبس

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، ومحمد جبران وزير العمل مبادرة " سلامتك تهمنا" عن الحماية من مخاطر بيئة العمل ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" .



محافظ القاهرة و وزير العمل خلال المبادرة

كما شهد الحفل م. ياسين محمد ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نائبًا عن وزير البترول، وم. ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة جاسكو، وأحمد العزازي مدير مديرية العمل.



وأكد محافظ القاهرة فى كلمته أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" تولي اهتمامًا بالغاً بالسلامة والصحة المهنية ، وهي مجموعة من الإجراءات والتدابير المتبعة في بيئة العمل بهدف حماية صحة وسلامة العاملين من المخاطر والحوادث التي قد تحدث أثناء أداء مهامهم .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن السلامة المهنية تُعد أمرًا بالغ الأهمية لأنها تساهم في خلق بيئة عمل آمنة، مما يؤدي إلى تقليل الإصابات ،والأمراض المتعلقة بطبيعة وبيئة العمل ، وبالتالي تحسين جودة حياة العاملين وتحقيق رفاهيتهم .

وأضاف محافظ القاهرة أن السلامة المهنية تكمن أهميتها في عدة جوانب من أبرزها الحفاظ على صحة العاملين ، عبر توفير بيئة خالية من المخاطر التي قد تؤدي إلى إصابات أو أمراض طويلة الأمد، كما أن السلامة المهنية لها بالغ الأثر على الزيادة الإنتاجية، فعندما يتحقق مبدأ السلامة والصحة المهنية ، يؤثر ذلك ايجابيًا على جودة الانتاج ، مما يعزز من جودة الأداء والإنتاج فضلا عن تقليل التكاليف عن طريق تقليص الحوادث والإصابات، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بالعلاج، والتعويضات، وتأخير المشاريع ، مشيرًا إلى أن سلامة بيئة العمل تؤثر بشكل مباشر على جودة العمل، حيث تؤدي إلى بيئة مستقرة ،وأكثر إنتاجية، مما ينعكس على النتائج النهائية للعمل وجودته.

وخلال الحفل شهد محافظ القاهرة ووزير العمل تسليم عقود عمل لعدد من ذوي الهمم ، والحاصلين على عقود عمل في ملتقى التوظيف الذي تم عقده من قبل .

وأكد محافظ القاهرة أن ملتقيات التوظيف هى ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.