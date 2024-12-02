محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مجلس الشعب الصينى بديوان المحافظة

كتب: سيد الخلفاوى

استقبل دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة وفد مقاطعة خنان الصينية برئاسة لى يو نانتشانج نائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمقاطعة خنان، وذلك للتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة، وفى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والسياحة والثقافة.

وأكد محافظ القاهرة أن اجتماع اليوم مع وفد يمثل مقاطعة خنان يعكس عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع بين البلدين الصديقين مصر والصين وهو ما يبدو جليًا فى العلاقات الوطيدة التى تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس دولة الصين الصديقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك تشابها بين مقاطعة خنان وبين محافظة القاهرة فكلتاهما تنتميان إلى حضارة عريقة وبهما نهضة معاصرة، حيث تتمتع خنان بتراث ثقافى وتاريخى غني،، كما تلعب مقاطعة خنان دورًا حاسمًا فى تاريخ الصين، وكانت مركزًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا لأكثر من 3000 عاما لدولة الصين، مؤكدًا أن التقدم الهائل ومشروعات البنية التحتية الكبرى التى تم إنشاؤها فى خنان فى السنوات الأخيرة فى مجالات النقل وبناء الطرق والمطارات ومحطات توليد الطاقة العملاقة بقدرات هائلة يتشابه مع النهضة الحضارية الكبرى التى شهدتها مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم إنشاء الطرق والمدن الجديدة على طراز المدن الذكية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم القضاء على العشوائيات.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة لها علاقات صداقة وتعاون وتبادلات فى العديد من المجالات مع عدد كبير من المقاطعات والمدن الصينية التى ترتبط بمذكرات تفاهم واتفاقيات صداقة مع محافظة القاهرة.

يذكر أن مقاطعة خنان تتمتع بموقع استراتيجي، حيث تتمتع بشبكة نقل واسعة النطاق، بما فى ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة، والاتصال من خلال تقنية الجيل الخامس، كما أظهرت نموًا اقتصاديًا من خلال نظام صناعى قوي، بما فى ذلك القطاعات الرئيسية مثل تصنيع المعدات والمواد الغذائية والمنسوجات والطاقة الكهربائية ومواد البناء والآلات والنفط والغاز الطبيعي.

ومقاطعة خنان هى المنطقة الأساسية لإنتاج الحبوب فى الصين، حيث يمثل إنتاج الحبوب والقمح بها جزءًا كبيرًا من إنتاج دولة الصين، حيث يلعب دوراً هاماً فى ضمان الأمن الغذائى الوطنى هناك.