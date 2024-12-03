لو عندك شكوى.. طرق التواصل مع محافظة الجيزة وإرسال البلاغات

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تلقيها بلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها على رقم واتس آب 01016050453 والخط الساخن 114، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنه يمكن للمواطنين التقدم بالشكاوى على البوابة الإلكترونية لـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://www.shakwa.eg أو الخط الساخن للمنظومة 16528.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام الحي بحضور إدارات الحي والمركز المعنية، للاستماع إلى شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه على تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبالهم والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.



