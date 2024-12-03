اليوم السابع
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فى اليوم العالمى لذوى الهمم.. اعرف خدمات وزارة التضامن لذوى الاحتياجات

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:28 م
فى اليوم العالمى لذوى الهمم.. اعرف خدمات وزارة التضامن لذوى الاحتياجات ذوى الهمم
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف ذوى الهمم باهتمام القيادة السياسية، ولذلك قدمت وزارة التضامن العديد من الخدمات وتنفيذ المبادرات، حيث تقدم  الوزارة تدريبا وتمكينا اقتصاديا لذوي الاحتياجات؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا".

كما دعمت وزارة التضامن  الطلاب ذوى الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83  مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900,000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.

 







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