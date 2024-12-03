اليوم السابع
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رئيس الوزراء يقرر تسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:15 م
رئيس الوزراء يقرر تسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنية المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.







سداد رسوم استهلاك الغاز

الدولار

سعر الدولار بالبنك المركزى

المناطق الحرة والاقتصادية

استهلاك الغاز الطبيعي




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