اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:18 م
رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزا ة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخري.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنية المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.







سعر بيع الغاز الطبيعي

توليد الكهرباء بـ

وحدة حرارية بريطانية

سداد رسوم استهلاك الغاز

الدولار

سعر الدولار بالبنك المركزى

المناطق الحرة والاقتصادية

استهلاك الغاز الطبيعي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة