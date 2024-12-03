خطة متكاملة لتوطين صناعة وحدات القطارات فى مصر.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن خطة تطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5 محاور هى (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات، وتم وضع خطة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة فى مصر من خلال مصنع نيرك بشرق بورسعيد وغيرها من المصانع المخطط انشائها بالتعاون كبرى الشركات العالمية مثل تالجو والستوم وغيرها من الشركات.

وأضاف وزير النقل، أنه جارى تطوير السكة والبنية الأساسية حيث يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 آلاف كم سكة (الخطوط الحالية) وإنشاء مجموعة من الخطوط الجديدة والتى تم الانتهاء من عدد منها مثل خط الفردان/ بئر العبد ويتقدم العمل بخط كفر/ داوود السادات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة.

وأوضح أنه يتم تطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية حيث تم الانتهاء من خط القاهرة /الإسكندرية والانتهاء من عدد من قطاعات خط القاهرة/ أسوان ويتقدم العمل بباقى القطاعات وكذلك يتقدم العمل فى خط بنها الإسماعيلية بورسعيد ووصلة أبوكبير وهناك خطة لتطوير الإشارات بخطوط الضواحى.

وتابع: يجرى تطوير الورش وامدادها بكافة المعدات الحديثة والتعاون مع الشركات العالمية فى تطوير هذه الورش، كما يتم إعادة تأهيل العنصر البشرى الحالى وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الاختيار وتوفير بيئة عمل مناسبة وخدمات اجتماعية وصحية متميزة للعاملين).