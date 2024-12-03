تحاليل مهمة لتحديد علامات الالتهاب فى جسمك

كتبت فاطمة خليل

الالتهاب في جسمك هو استجابة لمرض أو إصابة أو غزو جسم غريب مثل الجراثيم والمواد الكيميائية، وفي حين أنه عملية طبيعية ومهمة تسمح لجسمك بالشفاء، فإن الالتهاب المتكرر ليس جيدًا، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يؤذيك الالتهاب إذا حدث في الأنسجة السليمة أو استمر لفترة طويلة جدًا، مما يؤدي إلى أمراض مميتة مثل السرطان ومشاكل القلب وتلف الكبد والعديد من الأمراض الأخرى، وفقا لموقع تايمز ناو.

يؤثر الالتهاب على العديد من أجزاء الجسم التي لا يمكنك رؤيتها.

يمكن أن تساعدك الاستجابات الالتهابية التي تحدث خلف الكواليس على الشفاء، ولكن في أوقات أخرى، يمكن أن تضر بصحتك.

وبالتالي، عندما تصاب بالالتهاب، ستلاحظ تغير لون الجلد أو احمراره، والألم والحنان، والتورم، والشعور بسخونة الجلد عند لمسه، وعدم القدرة على استخدام هذا الجزء من جسمك كما تفعل عادةً.

ما علامات الالتهاب؟

وفقًا للخبراء، فإن علامات الالتهاب هي اختبارات دم يستخدمها الأطباء للكشف عن الالتهاب في الجسم، والذي يشمل العدوى، والحالات المناعية الذاتية، والسرطانات. أكثر علامات الالتهاب استخدامًا هي:

اختبار معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR)

يُعرف أيضًا بمعدل الترسيب، وهو اختبار دم يكشف عن تطور اضطراب التهابي.

يقول الأطباء إنه يتم اكتشافه من خلال فحص دم منتظم، حيث تعمل الظروف الالتهابية على تكتل الخلايا معًا، مما يجعلها أكثر كثافة واستقرارًا أسرع من الخلايا الفردية. ونظرًا لأن اختبار ESR يقيس مدى سقوط خلايا الدم الحمراء في الأنبوب خلال ساعة، معبرًا عنها بالمليمترات في الساعة، فإن القيمة الأعلى تشير إلى استجابة أكثر أهمية للجهاز المناعي للالتهاب.

النتيجة النموذجية التي تعتبر طبيعية هي 20 مم/ساعة أو أقل، في حين تعتبر القراءة التي تزيد عن 100 مم/ساعة مرتفعة بشكل كبير.

تحليل CRP

يكتشف اختبار البروتين التفاعلي سي (CRP) المستويات المرتفعة لتركيز البروتين في الدم. بمجرد دخوله مجرى الدم، يرتبط البروتين التفاعلي سي بالأنسجة التالفة أو الميكروبات ويضع علامة عليها بحيث يمكن إزالتها بواسطة الجهاز المناعي.

وتم تصميم الاختبار لقياس مستويات البروتين التفاعلي سي أقل من 10 مجم/لتر، وهو أمر غير ممكن مع اختبار البروتين التفاعلي سي العادي. وهذا يجعله أداة مفيدة للكشف عن الالتهاب الجهازي منخفض الدرجة.

تحليل الإنترلوكين 6

يحتوي الإنترلوكين 6 أو IL-6 على خصائص مضادة للالتهابات ومؤيدة للالتهابات، وهو أمر مهم لجهاز المناعة لديك ليعمل بشكل صحيح. يحفز IL-6 انهيار العظام ويخفف الالتهاب الناجم عن التمرين. وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في التقدم من الالتهاب الحاد إلى المزمن ويحفز إطلاق البروتين المتفاعل-C من خلايا الكبد، مما يؤدي إلى إدامة الدورة الالتهابية.

تحليل السيتوكينات

السيتوكينات هي بروتينات دقيقة تسهل التواصل بين الخلايا المناعية وهي ضرورية في تنسيق الاستجابة المناعية للإصابة والعدوى.

تحليل الفيبرينوجين

الفيبرينوجين هو بروتين في الدم يتم تنشيطه بواسطة إنزيم الثرومبين للمساعدة في تكوين جلطات الدم، كما أنه ضروري لإنشاء أوعية دموية جديدة وشفاء الأنسجة التالفة، يشبه إلى حد كبير البروتين المتفاعل-C، حيث يرتفع الفيبرينوجين استجابة للالتهاب ولديه القدرة على تنشيط خلايا مناعية مختلفة.

ويوصى بالفيبرينوجين لتشخيص أو استبعاد النزيف أو اضطرابات تخثر الدم، وفي بعض الحالات، قد يتم إجراء اختبار الفيبرينوجين أيضًا لجمع المزيد من المعلومات حول خطر الإصابة بأي التهاب مرتبط بالقلب، والذي يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحليل بروتين الفيريتين الحديد

يخزن بروتين الفيريتين الحديد ويتأكد من أن جسمك يحتوي على ما يكفي من الحديد للاستفادة منه لصحتك ورفاهتك بشكل عام. عادة ما يُطلب إجراء اختبار الفيريتين لتحديد ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم أو لديك مستويات منخفضة من الحديد.

تزداد مستويات الفيريتين أيضًا عندما ترتفع الالتهابات بسبب مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا، ويمكن أن يتسرب الفيريتين أيضًا إلى مجرى الدم عندما تُصاب الخلايا، مما يتسبب في زيادة مستوياته.

