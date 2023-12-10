عادات غذائية تزيد من التهاب الجسم.. منها تناول السكريات والأكل بوقت متأخر

كتبت إيناس البنا

يساعد اتباع نظام غذائي جيد وصحي جسمك بسهولة على مقاومة الالتهاب، وهناك نوعان من الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على الجسم، المؤقتة والمزمنة.

