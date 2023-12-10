عادات غذائية تزيد من التهاب الجسم.. منها تناول السكريات والأكل بوقت متأخر

يساعد اتباع نظام غذائي جيد وصحي جسمك بسهولة على مقاومة الالتهاب، وهناك نوعان من الالتهابات التي يمكن أن تؤثر على الجسم، المؤقتة والمزمنة.
وفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth" فالالتهاب المؤقت بالجسم يمكن أن يحدث عندما يتعرض جسمك لهجوم من الفيروسات والبكتيريا، ولكنه يختفي بعد بضعة أيام، أما الالتهاب المزمن فهو أكثر خطورة لأنه يحدث دون أي إصابة أو التهابات، مثل الصدفية والتهاب المفاصل على سبيل المثال، وفي هذه الحالة، يجب عليك تجنب الأطعمة التي من الممكن أن تزيد الأعراض سوءًا.
أطعمة تزيد من التهاب الجسم
تناول السكريمكن أن يؤدي السكر إلى التهاب في الجسم ويجعل الأعراض أسوأ، فهو يزيد من مستوى السيتوكينات التي تسبب الالتهابات في الجسم، لذا تجنب جميع أنواع السكريات الصناعية أو الأطعمة السكرية.
عدم تناول ما يكفي من المنتجات الطازجةمثلما أن تناول بعض الأطعمة سيء للغاية بالنسبة للالتهاب، فإن عدم تناول بعض الأطعمة الجيدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور الأعراض، تعتبر المنتجات الطازجة مفيدة جدًا لمحاربة مشاكل الجسم، ويجب عليك التأكد من تناول ما يكفي منها يوميًا.
عدم تناول ما يكفي من المأكولات البحريةتشتهر الأطعمة البحرية بالدهون الصحية والأحماض الدهنية، وكل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب ويجب عليك تضمين كمية كافية في نظامك الغذائي.
التوقف عن تناول الأطعمة السريعةتحتوي الأطعمة السريعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كما أنها تتم معالجتها بشكل مفرط، وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والملح والسكر أيضًا، فهى لا تحتوي على أي مواد مغذية جيدة تقريبًا.
التوقف عن تناول اللحوم المصنعةإذا كنت تتناول اللحوم المصنعة بدلاً من اللحوم الطازجة، فهذا خطأ كبير، اللحوم المصنعة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح ويمكن أن تسبب الالتهاب
تناول الطعام في وقت متأخر من الليلأفضل طريقة لمحاربة الالتهاب هي تناول وجباتك في الوقت المحدد، ولكن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب ويجعل الأعراض أسوأ
تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراءتحتوي اللحوم الحمراء على الكثير من البروتين والمواد المغذية الأخرى، لكن تناولها بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب.
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