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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 09:34 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بحصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وإبعاد مواطن سوري خارج البلاد، لأساب تتعلق بالصالح العام.

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الإدارة العامة للجوازات والهجرة

الجريدة الرسمية

الجنسية المصرية

وزير الداخلية

جنسيات أجنبية

رد الجنسية المصرية

القانون رقم 26 لسنة 1975




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