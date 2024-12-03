الاتحاد الدولى للتوظيف يثمن انضمام مصر للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية

كتبت آية دعبس

أشاد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف بانضمام الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العمل للتحالف العالمى للعدالة الاجتماعية الذي تم إطلاقه رسميا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف يونيو 2024.

وقال الدروى - فى تصريح اليوم - إن انضمام مصر لهذا التحالف يأتي استكمالا لجهودها في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل لائقة تحقق أهداف التنمية المستدامة فى ظل التقلبات التي تحدث في العالم على كافة المستويات فى الفترة الأخيرة .

ولفت الدروي إلى أن تواجد الحكومة المصرية في مثل هذه التحالفات يفتتح باب الشراكة مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات في قضية العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أن تواجد أطراف العمل الثلاث في هذه التعاون يعزز من الحوار الاجتماعي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه قضايا العمل

وأوضح الدروي أن الدولة المصرية تقوم بجهود غير مسبوقة لتعزيز العدالة الاجتماعية رغم التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية مشيدا بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الماضية مثل حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة.