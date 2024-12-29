وكيل تعليم سوهاج يوجه بتفعيل الوحدة المنتجة بالمدارس

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تنمية المهارات المستدامة لدى الطلاب فى مجال الإدارة والإنتاج والتسويق بهدف خلق جيل قادر على إدارة المشروعات الصغيرة، جاء ذالك خلال اجتماعه برؤساء اقسام الوحده المنتجه بمدارس المحافظة بمكتبه ، بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وهشام ابوعقيل مدير إدارة المدرسة المنتجه وعز العرب شحاته رئيس قسم باداره المدرسة المنتجه بالمديرية لمناقشة جميع أعمال وأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة.

وجه خلالها بضرورة المتابعه والمراجعة المستمرة لأعمال الوحده المنتجه بمختلف مدارس المحافظة للتأكد من تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمه لأعمال المدرسة المنتجة فى ضوء الاستفادة القصوى بالإمكانيات البشرية والتجهيزات الفنية فى مجالات الأنشطة بالمدارس بجميع المراحل التعليمية لتنفيذ خطة الوزارة لتحويل مدارس الجمهورية إلى وحدات إنتاجية وتدريبية مدرة للدخل تخدم الطلاب والمجتمع المدني المحيط بالمدرسة.