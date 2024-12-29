تعليم مطروح تراجع مع مديرى الإدارات الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم

مطروح – حسن مشالي

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية، ومراجعة الاستعدادات النهائية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، والتشديد على الالتزام الكامل بكافة الضوابط الوزارية للامتحانات.

حضر الاجتماع، إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام و أحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي و فدوى فخر الدين مدير إدارة التعليم الثانوي وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية.

وشددت مدير تعليم مطروح، على ضرورة التزام المشاركين فى العملية الامتحانية، بأداء المهام المكلفين بها، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأي عضو آخر، مهما كان موقعه الوظيفي، مع ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية، لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية، في كافة أرجاء مطروح، وسيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.

وطالبت " فتحي " بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق، لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة، وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال عملية الامتحانات المقرر انطلاقها الشهر المقبل.