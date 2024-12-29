وكيل تعليم الإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتكامل وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وشهد الاجتماع كل من الدكتور سامى فضل وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ، ومديرى إدارات المتابعة وشئون الطلاب والتعليم الخاص والشئون المالية والادارية والعلاقات العامة والإعلام، والإحصاء، والامن، والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي .

وشدد وكيل الوزارة على مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، فضلًا عن ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع القرارات الوزارية لضمان انضباط و نجاح سير الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على ضرورة انضباط اللجان الامتحانية على أعلى مستوى في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الاسماعيلية. مشيرًا إلى ضرورة توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بهدف مساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أشار لسرية طباعة أسئلة الامتحانات مع التوجيه المختص ومنع محاولات الغش بكل أنواعه أثناء عقد الامتحانات ، وتشديد الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حالات غش أو تسريب للأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش .

