المديريات التعليمية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة

كتب محمود طه حسين

استعدت مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية حيث تم إعلان أرقام جلوس الطلاب والجداول الدراسية وتحديد لجان الامتحانات ووضع أسئلة الامتحان وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها حتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية.

تعتمد المديريات التعليمية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعقد امتحانات للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 بواقع 140 درجة النهاية الكبرى للترم الاول فقط و140 درجة للترم الثانى بواقع 280 درجة للفصلين الدراسيين.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.