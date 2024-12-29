وزير الصحة الكونغولى: الفيروس المجهول فى بانزى فيروس إنفلونزا "إيه إتش 1 إن 1"

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كشف وزيرالصحة الكونغولي روجر كامبا أن الفيروس المجهول الذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات في منطقة "بانزي" الصحية بمقاطعة "كوانجو" هو فيروس أنفلونزا إيه إتش1 إن1 مقترن بالملاريا وسوء التغذية.

وقال الوزير الكونغولي "فيما يتعلق بالوضع السائد في منطقة بانزي الصحية، في مقاطعة كوانجو، تشير نتائج المختبرات إلى أنه فيروس إنفلونزا (إيه إتش 1 إن 1) مصحوب بسوء التغذية والملاريا، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انخفاض تغطية الرعاية في المنطقة الصحية المذكورة" .. وفقا لما ذكرت صحف محلية اليوم.

وأشار وزيرالصحة الكونغولي روجر كامبا إلى أن برنامج التغذية الوطني يعمل جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في هذا الجزء من البلاد (منطقة بانزي) لرعاية المصابين بالفيروس مطمئنا المواطنين على التصدي لهذا الوباء والتصدي له..موضحا أنه يجري علاج جميع الحالات المُبلغ عنها مجانا في المستشفى العام (في بانزي) ومركز نساكالا بانزي الفرعي.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية أكد أن الفيروس المجهول في منطقة بانزي الصحية هو عدوى مشتركة بفيروس الإنفلونزا "إيه إتش1 إن1" و"سارس كوف-2" مرتبطة بالملاريا نتيجة لسوء التغذية. وتسبب في وفاة عشرات الأشخاص.

وقال حاكم مقاطعة "كوانجو"، ويلي بيتويسيلا، أن المرض يصاحبه أعراض مثل الحمى والسعال وسيلان الأنف وآلام الجسم والتهاب الحلق وآلام العضلات وقد له مضاعفات قاتلة خاصة فقر الدم الحاد واضطرابات الجهاز التنفسي.