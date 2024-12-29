وزارة الصحة: الأنفلونزا الموسمية تستغرق 10 أيام للتعافى مع الالتزام بالعلاج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن الأنفلونزا الموسمية تستغرق 10 أيام للتعافى الكامل مع ضرورة الالتزام بالعلاج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنها توصى بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى، مشيرة إلى أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية فى العديد من الصيدليات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا المتوفر بفاكسيرا هو النوع الرباعى، الذى يحمى من الأنفلونزا ومن أخطر أربعة فصائل من الإنفلونزا ومنها إنفلونزا الخنازير.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة نص مللى تؤخذ بالكتف كاملة من عمر ستة أشهر ويحتاج الطفل إلى تكرار الجرعة إذا كان عمره من 6 أشهر لـ 9 سنوات ولم يسبق له التطعيم بجرعتين من قبل.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه لا توجد موانع باستثناء حساسية البيض والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وينصح به كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة ومسموح به للحوامل والمرضعات ولا يتعارض مع أى تطعيم آخر.