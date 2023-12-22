الصحة: ضخ أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية الجديد

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إنه تم ضخ أكثر من 100 الف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسيمية، بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلي أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية ، وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مَرَضية خطيرة بسبب الإنفلونزا ، والحاجة إلى البقاء في المستشفى ، أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.