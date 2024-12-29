اليوم السابع
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المديريات توجه تعليمات للمدارس بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:58 ص
المديريات توجه تعليمات للمدارس بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والذى يبدأ يوم 11 يناير 2024، موضحة أنه يتم توزيع الطلاب على الحجرات الامتحانية، بحيث يجلس طالب من الصف الأول الإعدادي بجوار طالب من الصف الثاني الإعدادي بحد أقصى 20 طالب بالحجرة أما في حالة العجز الشديد بالحجرات أو عدد الملاحظين بالمدرسة يمكن زيادة العدد بحد أقصى 24 طالبا فقط، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المديريات التعليمية، علي الإدارات علي جميع المدارس بأن التقييمات مستمرة لنهاية شهر ديسمبر، وضرورة إشراف المرحلة بالإدارة التعليمية التابع لها علي اعمال طباعة وتسليم الامتحانات، وسرعة موافاة إدارة التعليم بالمديرية بالإحصاء اليومي لغياب الطلبة (عام / مهني).

وطالبت المديريات، بإخطار التعليم الإعدادى عن المدارس التي تعمل فترة مسائية ولكن يتم امتحان طلابها فترة صباحية حتى يتم اتخاذ اللازم نحوها، ومتابعة التوجيهات المعنية وتشكيل لجان لتقدير الدرجات بالمدارس التي لا يوجد بها عجز معلمين لعدم انفراد أحد منهم بالتقدير.

 







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وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

تشكيل لجان لتقدير الدرجات

توزيع للطلاب على لجان الامتحانات






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