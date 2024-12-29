نيويورك بوست: الابن الأصغر لملكة بريطانيا يعانى الاكتئاب ويرفض تنزه كلبى والدته

أحمد علوى

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الابن الأصغر للملكة البريطانية إليزابيث الثانية الأمير أندرو، أصيب بالاكتئاب ورفض أخذ كلبي الكورجي الخاصين بوالدته في نزهة.



وأضافت الصحيفة أن الأمير البالغ من العمر 64 عاما، توقف عن اصطحاب كلبي والدته الكورجي ميويك وساندي، اللذين ورثهما بعد وفاتها في 2022، للتنزه، حيث سلم الأمير مسؤولية رعاية الكلاب الأليفة إلى أحد الخدم، على الرغم من أنه كان في السابق يتنزه بانتظام مع الكلاب بمفرده.

ويشار هنا إلى أن أندرو يتشارك حق رعاية الكلبين مع زوجته السابقة سارة فيرجسون على الرغم من طلاقهما، والزوجان يعيشان تحت سقف واحد.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية احتفظت خلال حياتها بأكثر من 30 كلبا من كلاب الكورجي والدورجي، وفي السنوات الأخيرة لم يكن لديها سوى كلبين فقط هما ميويك وساندي، واللذان ورثهما أندرو وسارة فيرغسون، حيث أن الأمير أندرو أهدى هذين الكلبين لوالدته خلال جائحة "كورونا" لإسعادها.