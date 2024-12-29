ناتج عن الإفراط فى استخدام الساعد.. مرض يصيب الرياضيين والكتاب (اعرف التفاصيل)

كتبت فاطمة خليل

لا يقتصر التهاب مرفق لاعب التنس، المعروف طبيًا باسم التهاب المرفق الجانبي، على لاعبي التنس على الرغم من اسمه، فيمكن أن يؤثر على أي شخص يشارك في حركات متكررة للمعصم أو الذراع، مثل البستانيين أو الرسامين أو حتى الكتّاب، في الأساس، إنها إصابة ناتجة عن الإفراط في استخدام أوتار الساعد بسبب الإجهاد المتكرر، بحسب موقع تايمز ناو.

كوع لاعبي التنس يحدث عندما يتم إرهاق الأوتار التي تربط عضلات الساعد بالمرفق الخارجي، ما يؤدي إلى الألم والالتهاب، وعلى الرغم من شيوع هذه الحالة لدى الرياضيين، إلا أنها يمكن أن تؤثر على أي شخص يقوم بمهام متكررة.

غالبًا ما تتطور أعراض كوع لاعبي التنس تدريجيًا وتشمل:

- ألم في منطقة المرفق: الألم ينشأ من المرفق الخارجي، ويمتد غالبًا إلى الساعد والمعصم.

- ضعف قوة القبضة: صعوبة في حمل الأشياء، مما قد يشير إلى ضعف العضلات.

- ألم المرفق: حساسية أو ألم عند لمس المرفق الخارجي.

- الألم المرتبط بالنشاط: يمكن أن تؤدي الأنشطة مثل الرفع أو الإمساك أو حتى المصافحة إلى تفاقم الانزعاج.

ما الذي يسبب التهاب لاعبي التنس؟

الإجهاد المتكرر هو السبب الرئيسي لكوع لاعبي التنس، الأنشطة التي تنطوي على تمديد المعصم بشكل متكرر أو الإمساك به، مثل استخدام الأدوات أو ممارسة الرياضات التي تعتمد على المضرب أو الكتابة، يمكن أن تجهد الأوتار وتؤدي إلى هذه الحالة.

غالبًا ما ترتبط الحالة بالتقنية غير السليمة أو الإفراط في الاستخدام. يمكن أن يمنع معالجة هذه العوامل في وقت مبكر من تفاقم المشكلة".

وبينما قد لا يكون من الممكن تجنبها دائمًا، يمكنك تقليل المخاطر باتباع هذه الاحتياطات:

- استخدم التقنية المناسبة: سواء في الرياضة أو الأنشطة اليومية، فإن الحفاظ على الوضعية والتقنية الصحيحة يقلل من الضغط على أوتار الساعد.

- تمارين تقوية العضلات: يمكن أن تعمل التمارين المنتظمة التي تستهدف عضلات الساعد على تحسين المرونة.

- خذ فترات راحة: تجنب الأنشطة المتكررة المطولة. تسمح الراحة للعضلات والأوتار بالتعافي.

- الأجهزة الداعمة: يمكن أن تساعد الدعامات أو الدعامات في تقليل الحمل على الأوتار المصابة.

يعتمد التعافي على شدة الحالة، ولكن هذه الخطوات يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض:

- الراحة: تجنب الأنشطة التي تجهد أوتار الساعد للسماح بالشفاء.

- العلاج بالبرودة أو الحرارة: يمكن أن يقلل وضع أكياس الثلج أو الوسادات الساخنة من الألم والالتهاب.

- التمدد والتقوية: يمكن أن تعزز التمارين التي يوجهها أخصائي العلاج الطبيعي عملية التعافي من خلال تحسين قوة الأوتار.

- الأدوية: يمكن أن توفر مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية راحة مؤقتة ولكن يجب استخدامها تحت إشراف طبي.

إذا استمرت الأعراض، فمن الضروري طلب العناية الطبية. في بعض الحالات، قد تكون الجراحات الأقل توغلاً مثل تحرير الأوتار بالمنظار ضرورية لاستعادة الوظيفة بشكل فعال.

